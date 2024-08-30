Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Транспортная прокуратура подтвердила, что под Красноярском экстренно сел самолет

Прокуратура: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

close
«Проспект Мира»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Проспект Мира»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура подтвердила в Telegram-канале информацию о жесткой посадке легкомоторного самолета у аэродрома «Кузнецово» в Красноярском крае.

По данным ведомства, 30 августа около 18:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно типа «Аэропракт А-22» в ходе выполнения частного полета совершило жесткую посадку в Березовском районе и получило повреждения.

«Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», — сказано в сообщении.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность и осуществил жесткую посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого об экстренной посадке под Красноярском сообщал Telegram-канал «Проспект мира».

Американский телеканал Fox8, ссылаясь на полицию города Гринсборо, также передавал, что в штате Северная Каролина из-за технической неисправности небольшой самолет был вынужден сесть на шоссе, где в него врезался автомобиль.

Ранее самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа метеолокатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами