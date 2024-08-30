Транспортная прокуратура подтвердила, что под Красноярском экстренно сел самолет

Западно-Сибирская транспортная прокуратура подтвердила в Telegram-канале информацию о жесткой посадке легкомоторного самолета у аэродрома «Кузнецово» в Красноярском крае.

По данным ведомства, 30 августа около 18:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно типа «Аэропракт А-22» в ходе выполнения частного полета совершило жесткую посадку в Березовском районе и получило повреждения.

«Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются», — сказано в сообщении.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность и осуществил жесткую посадку. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого об экстренной посадке под Красноярском сообщал Telegram-канал «Проспект мира».

Американский телеканал Fox8, ссылаясь на полицию города Гринсборо, также передавал, что в штате Северная Каролина из-за технической неисправности небольшой самолет был вынужден сесть на шоссе, где в него врезался автомобиль.

Ранее самолет вернулся в московский аэропорт из-за отказа метеолокатора.