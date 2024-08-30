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В храме Санкт-Петербурга не стали комментировать падение иконы на ребенка

В Спасо-Парголовском храме отказались комментировать падение иконы на мальчика

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Спасо-Парголовский Храм/VK

В Спасо-Парголовском храме Санкт-Петербурга не смогли подтвердить «Газете.Ru» информацию о падении иконы Спаса Нерукотворного на голову 12-летнего мальчику.

«Все, что связано с несовершеннолетними, — никаких комментариев быть не может. Только к родителям. Тем более вопросы медицинской тайны», — сообщили в храме.

На вопрос о падении иконы во время богослужения представители храма предложили ознакомиться с видеороликом на Rutube. В нем протоиерей Димитрий Смирнов объясняет, что образы необходимо качественно закреплять — нужно подбирать дюбель или шуруп в зависимости от стены. За год видео посмотрели 126 человек.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на мать пострадавшего сообщил, что икона Спаса Нерукотворного рухнула на ее сына во время богослужения. По словам женщины, после инцидента ребенка доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, легкое повреждение мозга, наличие воздуха в черепной полости, вдавленный перелом теменной кости и ушибленную рану мягких тканей. В самом Спасо-Парголовском храме изданию «Фонтанка» подтвердили информацию об инциденте и отметили, что оказывают помощь пострадавшему мальчику.

По данным Mash, до этого икону Спаса Нерукотворного пытались сжечь в храме Сергия Радонежского, однако «задумка закончилась плачевно». В Спасо-Парголовском храме «Газете.Ru» заявили, что у них «никто ничего не жег».

Ранее во время мессы на Пасху рядом с папой Франциском упала большая икона Христа.

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