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Стало известно о задержании начальника центра, входящего в структуру Росавиации

URA.RU: задержан начальник курганского центра, входящего в структуру Росавиации

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали начальника курганского центра обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» (организация входит в Росавиации) Николая Князева. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

«Силовики задержали в аэропорту начальника курганского центра организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» Николая Князева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что был проведен обыск и изъята документация, сам Князев был доставлен на допрос.

Также сообщается, что он проходит по одному делу с задержанным ранее в Екатеринбурге директором филиала «Аэронавигация Урала» Валерием Купцовым.

В начале августа ТАСС сообщил, что генеральный директор Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) Дмитрий Бобылев покинет свой пост в ближайшее время. Госкорпорация по ОрВД предоставляет аэронавигационное обслуживание в стране и курирует работу всех авиадиспетчеров.

Ранее Росавиация допустила увеличение ставки аэропортовых сборов.

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