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В Московском зоопарке рассказали о судьбе спасенного в ЛНР медведя

Акулова: спасенный в ЛНР медведь Гром осваивает вольер в Московском зоопарке

Спасенный в Луганской народной республике (ЛНР) бурый медведь по кличке Гром начал осваивать новый вольер в Московском зоопарке. Об этом сообщила в своем Telegram-канале генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, медведь пока боится ходить по ступенькам.

«Все получится у Грома. Гром — наш герой», — написала Акулова.

В октябре 2022 года сообщалось, что народный фронт вместе с партией «Зеленая альтернатива» и Всероссийским студенческим корпусом спасателей (ВСКС) помогли эвакуировать медведя с территории, граничащей с линией фронта. Московский зоопарк обеспечил лечение и реабилитацию животного после перенесенного стресса.

Грому на тот момент было 16 лет. Он 10 лет провел на территории завода в ЛНР. Животное находилось в зоне боевых действий, где постоянно были слышны звуки взрывов. В таких стрессовых условиях Гром пребывал долго. Медведя опекали и подкармливали военнослужащие Народной милиции ЛНР.

Ранее в Московском зоопарке поздравили панду Катюшу с днем рождения.

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