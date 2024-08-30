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Сбивший дрон головой российский солдат рассказал о своем состоянии

«Регнум»: сбивший головой дрон российский военный идет на поправку

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Ashley Chan/Global Look Press

Российский солдат Михаил с позывным «Второй», который сбил украинский дрон головой, признался, что уже идет на поправку и рассчитывает скоро вернуться в строй. Об этом он рассказал в интервью ИА Регнум.

Он отметил, что на самом деле он сбивал беспилотник головой.

«Да, меня дрон-камикадзе атаковал, но он упал возле меня в полуметре от головы. Он мне разбил каску, и осколки мне прилетели в голову», — уточнил «Второй».

По его словам, осколки дрона попали ему в ногу и спину. Из ноги осколок достали, при этом второй — засел в спине близко к позвоночнику, поэтому пока остается в теле, уточнил военный. Врачи также не стали зашивать ему голову, она заживает самостоятельно, добавил мужчина. Теперь медицинские специалисты решают, нужно ли проводить ему широкополостную операцию.

В середине августа военный корреспондент Александр Коц сообщал, что солдат Вооруженных сил России сбил беспилотник украинских войск собственной головой. По словам журналиста, FPV-дрон подлетел к российскому бойцу и завис рядом с ним. В ответ солдат занял боксерскую стойку и совершил внезапную атаку.

Ранее контрактники ВС РФ спасли срочника, отбившего первые атаки на Курскую область.

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