Уточнено место содержания бывшего замминистра обороны Попова

Бывший замминистра обороны России Павел Попов, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, помещен в СИЗО-2 «Лефортово». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Генерал Попов помещен в СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово)», — рассказали там.

До этого поступала информация, что Попов будет содержаться в СИЗО-2 ГУФСИН по Москве (Бутырка).

Суд в Москве арестовал Попова 29 августа по делу о мошенничестве. До этого правоохранители задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот», который расположен в Московской области. Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса. По данным следствия, в 2021–2024 годах при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее журналисты узнали, что в прошлом сын Павла Попова торговал в интернете военным снаряжением.