«Лишь бы опять не помиловали»: бойца СВО ищут после убийства женщины и семилетней девочки

Боец СВО, подозреваемый в убийстве женщины и ее маленькой дочери в городе Чусовой Пермского края, состоял с погибшей в отношениях — у них есть общий сын. Об этом «Газете.Ru» рассказала его знакомая Ирина (имя изменено). По ее словам, мужчина уже был судим за убийство, однако его помиловали, чтобы отправить на фронт.

«Артема знаю 17 лет. При мне он никогда никому ничего плохого не говорил, не говоря уж о том, чтоб тронуть кого-то. Они были женаты. Она развелась с ним, когда его посадили. Все время после, когда он был на СВО, они общались. Жил он с ней дальше. Он говорил, что она смерти ему постоянно желала. Потом, когда вернулся в Чусовой, перестал писать мне, так как она очень ревнивая. Знаю только, что она всегда ему писала гадости. Только понять не могу, зачем жила дальше с ним. Сына своего от Екатерины он унес своему отцу. Сейчас малыш у тети. Общий ребенок — сын. А убитая девочка — дочь Екатерины. Я его никогда не оправдывала. Сама очень боюсь, так как тоже трое детей. Лишь бы опять не взяли на СВО и не помиловали», — сказала она.

Знакомая погибшей Мария (имя изменено) в беседе с «Газетой.Ru» уточнила, что женщина не имела плохих привычек и всегда обеспечивала дочь всем необходимым.

«Я знала Катю пять лет назад. Она жила в общежитии на улице 50 лет ВЛКСМ, 17, а я там работала. Иногда с ее дочерью водилась. Она говорила, что переписывается с зэком, но имени не называла. Или я просто не помню. Но когда съезжала из общаги, сказала, что будет с любимым жить в старом городе. Думаю, с ним. Девушка была очень спокойная, милая. Хорошая мама, у дочери было все необходимое. Не пила, не курила. И компаний плохих никогда с ней не видела», — добавила она.

Еще одна жительница Чусового Елена (имя изменено) отметила, что подозреваемый часто заходил в ее магазин — его прошлое преступление стало для женщины шоком.

«Я его знала, как покупателя. Лично не была с ним знакома. Я работала в алкогольном супермаркете, он в магазин заходил за сигаретами, алкоголь даже не покупал. Тихий, спокойный, вежливый молодой человек. И когда два года назад в интернете написали о нем, что совершил насилие и убийство молодой девушки, то это для меня было шоком. Самый натуральный тихушник! Вот такие, наверное, становятся маньяками. В магазин он заходил в рабочем костюме, как будто на стройке работал», — подчеркнула она.

30 августа Следственный комитет по Пермскому краю сообщил, что в городе Чусовой жестоко убили женщину 1996 года рождения и ее семилетнюю дочь. Их тела были обнаружены в квартире днем ранее. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают местонахождение убийцы.

Издание 59.ru уточняет, что в соцсетях распространилась ориентировка, в которой в качестве подозреваемого в убийстве фигурирует помилованный за участие в СВО Артем Бучин. В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии за изнасилование и убийство молодой медсестры в Чусовом, однако в местах заключения он не провел и года. Россиянин вступил в ЧВК «Вагнер», уехал на СВО и спустя некоторое время вернулся домой с ранением.

Ранее россиянин обезглавил инвалида, совратил подростка и ушел на СВО, не дожидаясь приговора.