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Семью экс-замглавы МО Попова допросили по делу о хищениях в «Патриоте»

Следователи допросили жену и сыновей Попова по делу о хищениях в парке «Патриот»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Военные следователи провели допрос жены бывшего заместителя министра обороны генерала армии запаса Павла Попова по делу о хищениях в парке «Патриот». Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Также следователи допросили сыновей экс-замглавы Минобороны. Однако пока источник не пояснил, в качестве кого проходят родные Попова в этом деле. Адвокат Игорь Дюкин отметил, что у него нет данных о следственных действиях с членами семьи подзащитного.

Известно, что старший сын Попова Роман занимался торговлей военной амуницией. До 2021 года он также был учредителем Химкинской федерации каратэ киокусинкай.

Против Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве с подмосковным военно-патриотическим парком «Патриот». По данным следствия, в 2021–2024 годах, когда генерал «обогащался» за счет парка, он отвечал за развитие, обслуживание и работу парка. Этим летом вскрылись факты о масштабных хищениях в руководстве комплекса.

29 августа суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Он останется в следственном изоляторе до 29 октября текущего года, будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее были раскрыты доходы экс-замглавы Минобороны Попова.

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