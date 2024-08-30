Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли популярные схемы мошенничества в преддверии нового учебного года

Специалист Липов: мошенники могут создать сайты с фальшивыми курсами

close
Shutterstock

Мошенники в преддверии нового учебного года могут создавать поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей, которые продаются по очень низким ценам. Об этом в беседе с RT рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

По его словам, после оплаты товаров в таких магазинах они могут не доставляться или прийти в ненадлежащем качестве. Помимо этого, злоумышленники создают сайты и объявления с фальшивыми курсами и репетиторами, добавил эксперт.

«Создаются сайты или объявления в социальных сетях, предлагающие услуги репетиторов или курсы по подготовке к учебному году. Эти предложения могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с «учителем» теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг. Всегда проверяйте репутацию курсов и репетиторов, запрашивая рекомендации и проверяя их квалификацию», — посоветовал Липов.

К распространенным схемам он также отнес звонки и сообщения от имени школ о необходимости срочного сбора средств на ремонт или другие нужды, а также продажу поддельных подарочных сертификатов на покупку школьных товаров или оплату курсов.

В пресс-службе Роскачества до этого сообщали, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, связанную с несуществующими выплатами к началу нового учебного года.

Ранее стало известно о новой схеме обмана пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами