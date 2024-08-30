Россиянам раскрыли популярные схемы мошенничества в преддверии нового учебного года

Мошенники в преддверии нового учебного года могут создавать поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей, которые продаются по очень низким ценам. Об этом в беседе с RT рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

По его словам, после оплаты товаров в таких магазинах они могут не доставляться или прийти в ненадлежащем качестве. Помимо этого, злоумышленники создают сайты и объявления с фальшивыми курсами и репетиторами, добавил эксперт.

«Создаются сайты или объявления в социальных сетях, предлагающие услуги репетиторов или курсы по подготовке к учебному году. Эти предложения могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с «учителем» теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг. Всегда проверяйте репутацию курсов и репетиторов, запрашивая рекомендации и проверяя их квалификацию», — посоветовал Липов.

К распространенным схемам он также отнес звонки и сообщения от имени школ о необходимости срочного сбора средств на ремонт или другие нужды, а также продажу поддельных подарочных сертификатов на покупку школьных товаров или оплату курсов.

В пресс-службе Роскачества до этого сообщали, что мошенники разработали новую схему обмана россиян, связанную с несуществующими выплатами к началу нового учебного года.

Ранее стало известно о новой схеме обмана пенсионеров.