Бывший экскурсовод «Патриота» подал в суд на экс-замминистра обороны Попова

Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на экс-замглавы Минобороны Павла Попова, руководство парка и министерство культуры РФ из-за условий хранения музейных экспонатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Москвич подал иск к Минкультуры РФ в 2023 году, в документе он указал о якобы бесчисленных нарушениях хранения музейных экспонатов, о чем неоднократно говорил администрации.

На судебное заседание мужчина не явился. Представитель Минкультуры сообщил, что каких-либо заявлений об угрозе сохранности ценностей музея не поступало. Более того, истец не предоставил суду доказательств направления обращений в ведомство. Суд постановил, что сотрудниками Минкультуры не было совершено нарушений или бездействия, нарушающих права экскурсовода, поэтому в удовлетворении иска ему было отказано.

После этого россиянин подал гражданский иск к руководству парка «Патриот», в котором отметил, что с 2020 года просил о личной встрече с вышестоящим начальством и направлял личное обращение на имя Попова, где обжаловал действия работодателя. Ответы на обращения мужчина получал, в одном из писем было указано, что поднятые вопросы связаны с трудовым законодательством. Суд назвал соблюденным порядок рассмотрения обращений и счел, что несогласие бывшего экскурсовода с полученными ответами не говорит об их незаконности. Иск остался без удовлетворения.

Москвич пытался оспорить решение суда, просил проверить действия руководства парка «Патриот», но его жалоба не была удовлетворена.

Весной 2024 года мужчина подал иск к Павлу Попову. Суть иска не раскрывается. На сентябрь у них была назначена встреча.

Накануне, 29 августа, суд в Москве арестовал бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова по делу о мошенничестве. Он останется в следственном изоляторе до 29 октября текущего года, будет содержаться под стражей в СИЗО-2 «Бутырка». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что бывший замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве.