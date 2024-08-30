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В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни EVALI

Гамбарян: почти всем пациентам с болезнью EVALI требуется госпитализация

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Shutterstock

Почти все пациенты с болезнью вейперов EVALI нуждаются в госпитализации, одной трети требуется искусственная вентиляция легких. Об этом РИА Новости рассказали в Минздраве.

Болезнь официально признали в США в 2019 году, где в то время уже был популярен вейпинг среди молодежи. За последний год в США было зарегистрировано более 2800 госпитализированных случаев EVALI, 68 из которых закончились летальным исходом, сообщило ведомство.

EVALI — это острые заболевания легких, ассоциированные с курением электронных сигарет и вэйпов. Симптомами этих заболеваний являются температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.

29 августа Минздрав РФ впервые предупредил о росте распространенности EVALI.

До этого ученые доказали, что употреблявшие вейпы подростки в 22 раза чаще переходят на обычные сигареты.

Ранее названы необратимые последствия курения электронных сигарет.

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