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Кадыров развеял слухи о проблемах со здоровьем

Кадыров заявил, что врачи оценивают состояние его здоровья как отличное

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров развеял слухи о возможных проблемах со здоровьем и заявил, что организм у него, «как у молодого парня». Об этом он рассказал во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

«Со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода – большой ремонт. Врачи говорят, что организм — как у молодого парня», — сказал Кадыров, отметив, что слухи о его здоровье появлялись и ранее.

Слухи об ухудшении здоровья Кадырова начали распространяться в соцсетях осенью 2023 года. СМИ писали, что глава Чечни якобы болеет и находится в Центральной клинической больнице, где ему проводят медицинские процедуры. Тогда Кадыров заявил, что абсолютно здоров.

В апреле вновь стали распространяться сообщения о «тяжелой болезни» главы Чечни. После этого слухи развеял министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев, опубликовав видео с тренировок Кадырова.

Ранее Путин назвал Кадырова пехотинцем.

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