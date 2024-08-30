Врач развеяла пять популярных мифов об отбеливании зубов

«Кабинетное отбеливание вреднее домашнего» — это наиболее распространенный и максимально необоснованный миф об отбеливании зубов, рассказала «Газете.Ru» челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова.

По ее словам, базируется он на предположении о том, что профессиональные отбеливающие системы разрушают эмаль зубов за счет высоких концентраций действующего вещества, однако, данный миф не учитывает большую степень контроля интенсивности процедуры и ее меньшую продолжительность по сравнению с домашними отбеливанием.

«Дело в том, что кабинетное отбеливание выполняют однократно в течение 45-60 минут, но с разделением на 3-4 этапа разной степени интенсивности в зависимости от промежуточного результата и чувствительности зубов. Более того, перед процедурой окружающие мягкие ткани надежно изолируют от отбеливающего геля и слюны для профилактики ожогов, а зубы очищают от налета, позволяя отбеливающему агенту равномерно распределиться по их поверхности. В то время как домашнее отбеливание обычно состоит из 5-7 процедур продолжительностью от 60 минут, не предполагает качественной изоляции от слюны и защиты от подтеканий и ожогов, которые регулярно возникают после таких процедур», — сказала врач.

Таким образом, профессиональное отбеливание наиболее безопасным и предсказуемым, а низкая концентрация отбеливающего геля не является гарантией безопасности процедуры.

Второй миф — «отбеливание сильно вредит зубам». Технически данный миф является более обоснованным, чем первый, так как зародился на 2000-е годы, когда протоколы отбеливания были не столь совершенны и не предполагали полноценной подготовки, а сама процедура часто сопровождалась повышенной чувствительностью зубов и прогрессированием кариозных поражений в зоне отбеливания.

«Сегодня никто из докторов не возьмется за данную процедуру без предварительного обследования пациента и устранения всех рисков, в том числе гиперестезии, кариеса и очаговых деминерализаций, способных прогрессировать на фоне отбеливания», — отметила стоматолог.

Третий миф — «эффект отбеливания недолговечный». Результат процедуры сохраняется 2-3 года и напрямую зависит от пристрастия пациента к красящим продуктам: крепкому чаю, кофе, табачным изделиям, красному вину и газировкам, например. Также эффект отбеливания можно продлить или усилить периодическими короткими курсами домашнего отбеливания.

Четвертый миф — «после отбеливания зубы приобретают цвет финской сантехники». Данный миф основан на красивых рекламных картинках, однако, в реальности получить настолько неестественно белый цвет зубов сложно — обычно требуется несколько процедур кабинетного отбеливания в сочетании с домашними индивидуальными капами.

«И все выше перечисленное возможно только при условии идеально здоровых зубов и отсутствия их повышенной чувствительности. Чаще успешным результатом становится осветление зубов на 2-3 тона в пределах естественных оттенков зубов», — констатировала специалист.

Наконец, пятый миф — «делать отбеливание больно». Процедура абсолютно безболезненная благодаря неинвазивности: зубы просто покрывают отбеливающим гелем на несколько минут.

«Более того возникновение любых болевых ощущений в ходе процедуры говорит либо о несостоятельности изоляции и подтеканий геля в зону дефекта зуба или слизистой оболочки, либо о некорректно подобранном режиме, что легко устраняется в ходе процедуры», — резюмировала врач.

Ранее родителям дали советы, как уговорить ребенка лечить зубы.