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Смоленской области выделили средства на возведение нового путепровода в Вязьме

Правительство РФ выделило 1,8 млрд рублей на строительство моста в Вязьме

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Телеграм-канал «Правительство России»

Правительство РФ выделило средства на строительство нового путепровода в городе Вязьма Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что кабмин поддержал возведение моста и выделил около 1,8 млрд рублей. По словам главы региона, строительные работы планируется завершить в 2025 году.

Анохин добавил, что сейчас завершается демонтаж оставшихся конструкций Панинского моста и одновременно разрабатывается проектная документация.

В начале апреля стало известно об обрушении Панинского путепровода в городе Вязьма. Сообщалось, что в момент аварии несовместимые с жизнью травмы получила женщина. Губернатор Смоленской области выехал на место ЧП. Также на месте инцидента оказалась повреждена газовая труба.

10 апреля движение поездов в Смоленской области по направлению Семлево — Вязьма было восстановлено после того, как обрушился путепровод.

Ранее прокуратура взялась за аварию моста под Смоленском.

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