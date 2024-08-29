На форуме БРИКС обсудили роль женщины в муниципальном управлении

В России в этом секторе местного самоуправления трудится 4,5 млн человек, а доля женщин в нем составляет более 78%. Об этом на круглом столе «Роль социального фактора и демографии в устойчивом развитии мегаполисов и регионов», который прошел в рамках международного муниципального форума БРИКС по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), рассказала первый зампред комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Совета ЕЖФ Галина Карелова.

По ее словам, в компетенции этих женщин есть широкий круг вопросов, связанных с развитием территорий.

«Проблемы чистого воздуха и чистой воды, продовольственной безопасности, эпидемий, социальные вопросы — все это обретает на уровне муниципалитетов особую остроту. Поэтому сегодня как никогда актуально сотрудничество городских менеджеров», — сказала она.

Как отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, на муниципальной службе в России сегодня женщин почти втрое больше, чем мужчин.

«Им удается совмещать руководство территорией с заботой о доме, детях. Многие из них проводили на СВО мужей и сыновей, взяли на себя груз ответственности не только за свою семью, но и за свою малую родину. Вместе с женщинами-главами российских городов и наших коллег из муниципалитетов зарубежья среди широкого спектра важных для них вопросов обсудили внедрение образовательных программ для повышения компетенций руководителей, которые могут быть также интересны странам БРИКС», — сказала она.

Также участники обсудили развитие и поддержку института семьи на муниципальном уровне. Мэр города Манагуа в Никарагуа Дэйзи Торрес отметила, что ее страна прошла через много сложностей.

«Больше всего страдали семьи, поэтому сейчас мы работаем ради них. Ваш президент Владимир Путин объявил Год семьи, это было невероятно. Это пример того, что наши лидеры ставят на первый план семью, отдавать им максимальный приоритет. В Никарагуа у нас есть прямая коммуникация, которая стала законом. Я имею в виду участие граждан в создании и развитии общественных пространство. Мы напрямую спрашиваем, чего хотят наши семьи», — сказала она.