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Президент Приднестровья раскрыл число украинских беженцев в республике

Красносельский: свыше 45 тысяч беженцев с Украины остались жить в Приднестровье

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Wikimedia Commons

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) было зарегистрировано 285 тысяч беженцев с Украины. Об этом сообщил президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о людях, которые приехали в республику, пожили там «месяц, два, три, четыре, пять и уехали дальше».

«Из них более 45 тысяч остались на постоянное место жительства. Все. Они уже наши», — сказал политик.

Он также отметил, что за все время в ПМР не было ни одного конфликта с украинскими беженцами.

Как заявил Красносельский, в Приднестровье стараются создать благоприятные условия для их проживания. Он обратил внимание, что власти республики законодательно помогли беженцам с Украины. Например, сейчас любой из них может устроиться на работу, даже не имея трудовой книжки.

«Естественно, даем бесплатное образование школьное, дошкольное, дополнительное образование, бесплатное питание. Всем тем, кто приехал из Украины и зарегистрирован как беженец. Транспортные средства не требуют дополнительной регистрации. Они ездят на украинских номерах», — добавил Красносельский.

До этого Евросоюз продлил действие специального механизма для приема беженцев с Украины.

Ранее Зеленский призвал Запад не тратить деньги на украинских беженцев.

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