Глава российского региона наградил свою жену

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, которым наградил свою супругу Наталью. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Из документа следует, что Николаеву наградят почетной грамотой республики. Поводом для этого послужил «вклад в укрепление института семьи и активная общественная деятельность».

Наталья Николаева является председателем общественной организации «Союз женщин Чувашии». Фонд проводит модные показы и ювелирные аукционы в поддержку специальной военной операции (СВО) на Украине. В сентябре 2023 года Минэкономразвития Чувашии выделил грант на поддержку совместного проекта организации и Чувашского театра кукол «Искусство ждать», в рамках которого женщин учили правильно дожидаться мужчин с СВО.

До этого 17-летнему сыну главы Чечни и директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Ранее Путин присвоил министру культуры Чечни звание заслуженного артиста.