В Челябинске вор украл сумку и выбросил ее, не найдя внутри 500 тыс. рублей в долларах

Житель Челябинска похитил сумку и выбросил ее, не заметив внутри тысячи долларов, сообщили в полиции региона.

Мужчина украл сумку с телефоном и деньгами из квартиры на первом этаже, в которой было открыто окно. Вор забрал себе 5000 рублей и гаджет, но не заметил хранившуюся в потайном кармане иностранную валюту.

Затем злоумышленник избавился от сумки, внутри которой, как заявили ее владельцы, также лежали тысячи долларов или около 500 тыс. рублей. В этом убедились правоохранители, которые нашли выброшенную сумку по наводке задержанного вора-неудачника и обнаружили в ней нетронутые купюры.

По факту квартирной кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее мужчина украл деньги ради наркотиков и оставил на месте преступления записку с извинениями.