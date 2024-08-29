В Госдуму внесли проект о переименовании города Ростова

Ярославская областная Дума внесла в Госдуму законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий. Об этом сообщается на сайте Госдуме.

«Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», — говорится в документе.

В официальном отзыве правительства отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование.

Таким образом, новое название будет согласовываться со статусом историко-культурного центра.

До этого правительство России поддержало переименование города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.

Губернатор региона Михаил Евраев назвал это очередным большим шагом в вопросе восстановления «исторической справедливости». Сама инициатива уже в финальной стадии реализации, подчеркнул он. В регионе надеются, что переименование состоится уже в этом году.

Ранее сообщалось, что в Москве переименуют площадь Европы у Киевского вокзала.