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Раскрыт метод поощрения медиков в Курской области

Кабмин распространил на Курскую область специальную доплату медикам

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Shutterstock

Правительство РФ распространяет на Курскую область специальную доплату медикам, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер-министр объяснил, что мера касается медработников, которые «заботятся о раненных в ходе СВО».

«По поручению главы государства для таких сотрудников сферы здравоохранения уже были введены дополнительные социальные выплаты», — отметил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, что в первую очередь речь идет о врачах, медсестрах и другом медперсонале из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской, Херсонской и Белгородской областей.

По словам премьер-министра, они получат прибавку к заработной плате в зависимости от «выполняемой работы, обязанностей и отработанного времени». Глава кабмина подчеркнул, что положенные средства должны доводиться до людей без задержек.

«Распространим эту меру на специалистов, которые трудятся в Курской области, где такая доплата уже с августа станет доступна для более чем 2,5 тыс. человек», — заключил Мишустин.

Также премьер-министр в ходе заседания сообщил, что Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей для пострадавшей от атаки Вооруженных сил Украины Курской области.

Ранее военный врач рассказал о самых частых ранениях на СВО.

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