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Адвокат Дурова рассказал о грозящем бизнесмену сроке

Адвокат Дурова Либескинд заявил, что его клиенту грозит не более 10 лет тюрьмы

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durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат основателя Telegram Павла Дурова Дэвид Либескинд заявил, что его клиенту грозит не более 10 лет тюрьмы. Его слова приводит РИА Новости.

«Павлу Дурову грозит максимум 10 лет тюремного заключения, поскольку во Франции, в отличие от США, приговоры не могут суммироваться», — объяснил он.

Самым тяжелым из предъявленных Дурову обвинений является «незаконный оборот наркотиков в составе организованной группы», который карается 10 годами лишения свободы.

Также адвокат рассказал,что следствие по делу Дурова может продлиться более трех месяцев.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Путин отказался встречаться с Дуровым в Баку.

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