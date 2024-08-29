В Омске экс-глава ФСИН стал директором школы и ввел табу на слово «мусор»

Экс-глава ФСИН по Тюменской области Евгений Баранцев устроился директором омской школы №114 и запретил уборщицам говорить «мусор». Сообщество «Типичный Омск» во «ВКонтакте» опубликовало анонимную жалобу на руководителя образовательного учреждения.

По данным авторов жалобы, Баранцев грубит учителям, использует ненормативную лексику и постоянно повторяет, что он в школе хозяин.

«Кому хочет платит больше <…>. В общем человек ушел из колонии, но колония из него не ушла», — уточнили в публикации (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Официальный ответ омской администрации на жалобу публиковало издание Оm1.ru.

«Специалистами департамента образования будет проверена информация, изложенная в посте», — отметили в мэрии.

Как подчеркнули в администрации, в случае подтверждения фактов «будут приняты соответствующие решения».

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