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Стало известно, где задержали фигурантов дела «Крокуса», которым продлили арест

Пятерых фигурантов дела «Крокуса», которым продлили арест, задержали в Дагестане

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пятеро фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», арест которых продлил Басманный суд Москвы, были задержаны в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

«Они были задержаны в ходе спецоперации на территории Каспийска и других регионов Дагестана 31 марта этого года», — сказал источник в правоохранительных органах.

Изначально избрали меру пресечения в Дагестане, для ее продления их доставили в Москву. Они обвиняются в том, что обеспечили исполнителей теракта огнестрельным оружием.

До этого сообщалось, что новому фигуранту по делу о теракте в «Крокусе» Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана. Также сообщалось, что нового фигуранта по делу о теракте в «Крокусе» уже разыскивали в РФ. В МВД пояснили, что мужчину переобъявляли в розыск по статье УК РФ. Утром 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу совершения теракта в «Крокусе».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину.

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