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В РФ возбудили дело о теракте после обстрела ВСУ в городе Льгове под Курском

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ в городе Льгове Курской области

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После обстрела жилых домов в городе Льгове Курской области военные следователи возбудили уголовное дело о теракте. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 205 УК РФ, возбуждено в отношении солдат из войсковых частей А4718 (22-я отдельная механизированная бригада), А0284 (80-я отдельная десантно-штурмовая бригада) и А0362 (61-я отдельная механизированная бригада) ВСУ и других украинских подразделений и соединений.

29 августа мэр Льгова Алексей Клемешов заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по городу и повредили железнодорожные пути. Под ударом также оказались склады и жилые дома. Он призвал уехавших жителей не возвращаться, пока ситуация в городе не стабилизируется. Остающимся в городе Клемешов предложил обратиться в администрацию для помощи с выездом.

Ранее эксперт назвал главную ошибку Киева в курской авантюре.

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