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Экс-журналист «Новой газеты» перестал быть частью ЛГБТ

Экс-журналист «Новой газеты» Феруз принял ислам и перестал быть частью ЛГБТ

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Shutterstock

Бывший журналист «Новой газеты» Али Феруз, сообщил, что больше не идентифицирует себя как часть ЛГБТ-сообщества («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он признался, что принял ислам и переосмыслил свое чувство идентичности.

«Это не отказ от моего прошлого <…>. Это просто признание моего собственного пути», — отметил Феруз.

Он уточнил, что нашел дорогу, которая привела «к более глубокой связи с Божественным» и новому пониманию своего места в жизни.

Экс-журналист также сопроводил свой пост цитатой из Корана: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — пророк его». По словам Феруза, вера дала ему главное — смирение и любовь.

В феврале 2018 года Мосгорсуд разрешил экс-журналисту «Новой газеты» Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) самостоятельно уехать из России, где он находился незаконно. В ноябре 2017 года Басманный суд признал журналиста Али Феруза виновным в административном правонарушении.

Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что выступает против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ.

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