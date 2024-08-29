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Россиянам рассказали, что делать при взломе аккаунта на «Госуслугах»

МВД РФ призвало россиян обращаться в полицию при взломе аккаунта на «Госуслугах»

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РИА Новости

Гражданам РФ необходимо сразу обращаться в полицию, если злоумышленники получили доступ к их аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом сообщается в Telegram-канале «Вестник киберполиции России», который принадлежит управлению министерства внутренних дел страны по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

В ведомстве рассказали, что сначала владельцам взломанных аккаунтов надо вернуть доступ к учетной записи. Человек может авторизоваться через официальный сайт или приложение своего банка.

Кроме того, для получения доступа к аккаунту граждане могут обратиться в МФЦ. При этом при себе они должны иметь паспорт и СНИЛС.

Из публикации следует, что после входа в учетную запись ее владельцу стоит завершить все сеансы посещения аккаунта на тех устройствах, которыми он никогда не пользовался. В то же время в МВД РФ посоветовали проверить поданные через «Госуслуги» заявления, чтобы узнать, чего именно добивались злоумышленники.

«При наличии данных, указывающих на совершение противоправных действий, в том числе связанных с мошенничеством, подайте заявление в полицию. Возьмите с собой копию заявления из МФЦ, скриншоты SMS-сообщений и другие доказательства», — добавили в ведомстве.

В то же время владельцам взломанных учетных записей рекомендовали проверить свою кредитную историю. В частности, речь идет о попытках мошенников подать запросы на выдачу займов от их лица.

Ранее в Государственной думе РФ предложили меры для системной борьбы с телефонными мошенниками.

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