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Украинские энергетики прогнозируют тяжелую зиму

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: энергетика Украины столкнется с испытаниями зимой

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Depositphotos

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что следующей зимой будет крайне трудно обойтись без отключений света, предстоит перенести множество испытаний. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что с большой долей вероятности энергетикам удастся избежать блэкаута, но полностью отказаться от практики отключений света вряд ли получится.

«Мы не можем быть слишком большими оптимистами», — резюмировал глава компании.

Кудрицкий отметил, что многое в предстоящем отопительном сезоне будет зависеть от погодных условий. По его словам, будет невозможно обойтись без регулярных отключений, если период температур ниже 10 градусов Цельсия будет продолжительным.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области рассказали о мерах по аварийному восстановлению электроснабжения.

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