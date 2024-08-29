Украинские энергетики прогнозируют тяжелую зиму

Глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что следующей зимой будет крайне трудно обойтись без отключений света, предстоит перенести множество испытаний. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что с большой долей вероятности энергетикам удастся избежать блэкаута, но полностью отказаться от практики отключений света вряд ли получится.

«Мы не можем быть слишком большими оптимистами», — резюмировал глава компании.

Кудрицкий отметил, что многое в предстоящем отопительном сезоне будет зависеть от погодных условий. По его словам, будет невозможно обойтись без регулярных отключений, если период температур ниже 10 градусов Цельсия будет продолжительным.

Ночью и утром 26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Курской области рассказали о мерах по аварийному восстановлению электроснабжения.