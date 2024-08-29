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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности после атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности

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МЧС России/РИА Новости

В Каменском районе Ростовской области ввели режим повышенной готовности в связи с пожаром, который возник в результате атаки беспилотника на топливный склад. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Владимир Савин в своем Telegram-канале.

«Специалисты экстренных служб ведут борьбу с пожаром круглосуточно. Необходимую помощь оказывают региональные власти, на месте нахожусь я сам, другие руководители районной и местной администрации», — написал Савин.

Глава администрации добавил, что власти организовали для жителей района подвоз питьевой воды, еды и медикаментов. Также для пожарных подготовили места для отдыха и трехразовое питание.

По словам Савина, ситуация находится под контролем.

Пожар на топливном складе в Каменском районе начался накануне утром. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание тушат до сих пор.

Ранее в сети появилось видео с моментом детонации украинского дрона в Кировской области.

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