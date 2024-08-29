Россиян предупредили об опасности аналогов YouTube

Россиянам лучше не скачивать разные аналоги видеохостинга YouTube, так как это грозит утечкой данных и «гибелью» компьютера. Особенно опасен двойник, который распространяется на ресурсе для разработчиков GitHub, предупредила специалист по работе с конфиденциальной информацией Анастасия Люситенко в беседе с 360.ru.

Программа, которую можно скачать на GitHub, должна помочь пользователям скачивать ролики с YouTube, а также комментировать их. Однако нельзя забывать, что речь идет о сайте для разработчиков, что имеет свои последствия, подчеркнула Люситенко.

«Скачивая его, пользователи начали замечать, что выросли расходы по электроэнергии, компьютер начал перегреваться и подтормаживать. В дальнейшем это может привести к поломке устройства», — предупредила эксперт.

Она призвала руководствоваться в первую очередь вопросами безопасности и не пользоваться инструментами, если нет гарантии, что это безвредно как для техники, так и с точки зрения утечки личных данных. Так, к примеру, на сегодня нет никаких гарантий, что на GitHub не загрузят какое-нибудь вредоносное ПО.

О существовании американского видеохостинга YouTube знают 97% россиян, а о «VK Видео» — почти 90%. «О существовании YouTube знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно — 90%. Знание пользователей о «VK Видео» приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%», — следует из материалов исследования.

До этого стало известно, что на фоне замедления работы YouTube его по популярности догоняет «VK Видео». Так, о существовании американской платформы знают 97% россиян, пользующихся видеосервисами, а о видеохостинге «VK Видео» — почти 90%.

Ранее в сети появилась информация о российском аналоге GitHub.