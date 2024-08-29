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Психолог объяснила, как понять, что ребенок готов к школе

Психолог Корытцина: первоклассники должны знать счет и алфавит

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Родителям следует замотивировать ребенка к учебной деятельности перед школой и показать им, что учиться там интересно, чтобы подготовить его. Об этом RuNews24.ru рассказала старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.

Перед тем, как отправлять детей в первый класс, она советует убедиться в его психологической готовности и проверить, как хорошо у них сформировано внимание. Для этого можно поиграть с ним в «Найди отличия» или «Пройди лабиринт». Помимо этого, у первоклассника должны быть навыки общения со сверстниками и взрослыми. Он должен знать алфавит, счет, уметь различать цвета, знать свои имя и фамилию, адрес, имена членов семьи, времена года, названия месяцев и дней недели. Психолог отметила важность физической подготовки ребенка.

«Не всякому дошкольнику удаётся высидеть 45 минут за партой. Если ребенок быстро устает и часто нуждается в дневном сне, то лучше повременить и отправиться в школу на год позже. Начните постепенно приучать ребёнка к режиму», — заключила Корытцина.

Исследование Плюс Детям, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что ключевыми навыками ребенка перед началом учебы в школе большинство опрошенных россиян считают внимание, память и усидчивость. В топ-5 навыков также вошли развитый словарный запас (62%) и логическое мышление (59%).

Ранее стало известно, сколько потратят россияне на сбор ребенка в первый класс.

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