В Кремле прокомментировали обвинения против Дурова в насилии над ребенком

Кремль не располагает достоверной информацией об обвинениях против основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова в насилии над ребенком. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы видели сообщения, но здесь мы ничего не можем говорить», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков, комментируя заявления, что французская сторона запросила у Швейцарии информацию об обвинениях против Дурова над насилием над ребенком, подчеркнул, что существует множество источников информации, однако Кремль не может быть уверен в их достоверности.

До этого сообщалось, что во Франции ведется расследование по делу Дурова в связи с насилием в отношении одного из его детей. Как стало известно, речь шла о «серьезном насилии», которое предприниматель якобы применил в отношении одного из своих детей 2017 года рождения во время проживания в Париже.

В свою очередь Ирина Болгар, утверждающая, что она мать троих детей Павла Дурова, подала против него уголовный иск в Швейцарии. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их сыновей.

Ранее спутницу Дурова заподозрили в работе на Моссад.