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На Урале мужчина стрелял в детей, шумевших на дне рождения

В Екатеринбурге мужчина обстрелял дом, где проходил детский праздник

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Global Look Press

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на соседа, который обстрелял их дом во время проведения дня рождения их ребенка. Об этом сообщает издание E1.ru.

По словам собеседника СМИ, их сосед начал стрелять из пневматического пистолета по их дому и участку, где находились четверо школьников, отмечавших праздник. Дети слушали громкую музыку и играли, что могло не понравиться мужчине.

«Никто с мальчишек не пострадал, разбито окно в машине и в доме, на участке нашел пульки от пневматики. Я не выдержал, конечно, пошел разбираться к  соседу. Он выглянул в  окошко, направил на меня пистолет», — рассказал возмущенный уралец.

По его словам, это не первый конфликт с соседом. Мужчина утверждает, что тот уже кидался с бензопилой на прохожих и как-то отравил собаку, которая громко лаяла.

Владелец дома, по которому стреляли, написал заявление в полицию.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.

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