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В Японии пострадало несколько десятков человек во время мощного тайфуна

NHK: более 70 человек пострадали в Японии от тайфуна «Шаньшань»

Более 70 человек пострадали в Японии от мощного тайфуна «Шаньшань». Об этом сообщил телеканал NHK.

Корреспонденты пояснили, что скорость ветра при порывах достигала 55 метров в секунду. Из-за стихии без электричества остались более 255 тыс. домов.

Тайфун находится к западу от острова Кюсю и движется вдоль побережья в северном направлении. По данным японских синоптиков, интенсивность выпадения осадков в ряде районов на острове составляет 400-600 мм в сутки. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, и оно продолжает снижаться. Тайфун направляется на север. Если направление не изменится, то к четвергу тайфун выйдет к юго-западному побережью Кюсю, предупреждали синоптики.

Накануне сообщалось, что власти острова Кюсю вынесли предписание об эвакуации в связи с приближением мощного тайфуна «Шаньшань» для почти 845 тысяч человек.

До этого в Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шань-шань».

Ранее синоптики рассказали, затронет ли тайфун «Шаньшань» Приморье.

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