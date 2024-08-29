Вооруженные силы Украины (ВСУ) похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы. Такое мнение выразил РИА Новости участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Михаил Подоляк открыто заявляют, что похищения велись, чтобы увеличить обменный фонд. Олейник утверждает, что украинский лидер открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький.

«Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях», — подчеркнул бывший депутат Рады.

Олейник считает, что украинское руководство старается таким образом шантажировать российское правительство, якобы «улучшая переговорные позиции». Депутат отметил, что с другой стороны идет попытка максимальной дестабилизации ситуации в России, чтобы вызвать определенное недовольство.

По словам Олейника, то, что происходит в Курской области, — преступления, которые творили немецко-фашистские захватчики во время Великой Отечественной войны.

До этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что у России есть информация, что солдаты ВСУ похищают мирных жителей Курской области.

Ранее в Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую пленных.