Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-депутат Рады раскрыл цель похищения ВСУ жителей Курской области

Экс-депутат Олейник: ВСУ похищают жителей Курской области для обмена пленных

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) похищают мирных жителей Курской области, чтобы обменивать их на военных и использовать в качестве рабочей силы. Такое мнение выразил РИА Новости участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Михаил Подоляк открыто заявляют, что похищения велись, чтобы увеличить обменный фонд. Олейник утверждает, что украинский лидер открыто говорит, что обменный фонд Украины очень маленький.

«Но это фонд несоразмерный, ведь вопрос идет не о военных, которые попали в плен в результате сражений, а о мирных жителях», — подчеркнул бывший депутат Рады.

Олейник считает, что украинское руководство старается таким образом шантажировать российское правительство, якобы «улучшая переговорные позиции». Депутат отметил, что с другой стороны идет попытка максимальной дестабилизации ситуации в России, чтобы вызвать определенное недовольство.

По словам Олейника, то, что происходит в Курской области, — преступления, которые творили немецко-фашистские захватчики во время Великой Отечественной войны.

До этого посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал, что у России есть информация, что солдаты ВСУ похищают мирных жителей Курской области.

Ранее в Курской области заметили медика ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую пленных.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами