В Новосибирской области в одной из квартир аварийного дома рухнул потолок

В Искитиме в одном из домов, который был признан аварийным еще в 2019 году, рухнул потолок. По факту случившегося прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 28 августа в доме 17 по улице Пушкина. По информации надзорных органов, обрушение произошло сразу в трех квартирах, но самые большие повреждения зафиксированы в квартире номер три — там в санузле обвалилась значительная часть потолка.

В результате ЧП пострадавших нет. В прокуратуре уточнили, что жильцы дома уже шесть лет ждут очереди на расселение. Им предложено переселиться в маневренный фонд.

До этого жители Казани показали обвалившийся в спальне потолок. Часть навесных конструкций обрушилась ночью, пока хозяева спали, по случайности никто не пострадал.

Ранее в Выборге женщину едва не прибило рухнувшим перекрытием в подъезде.