Следователи провели несколько экспертиз по делу о покушении на Симоньян и Собчак

Следователи провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования покушений на главреда телеканала RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак. Об этом пишет РИА Новости.

Само расследование дела завершилось, фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции.

В июле 2023 года ФСБ заявила о предотвращении покушений на Симоньян и Собчак, которые «готовили украинские спецслужбы». Силовики задержали членов «Параграфа-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет. Среди фигурантов дела была 16-летняя школьница.

В июле 2024 года восьмиклассник, студент и монтажник стали новыми фигурантами дела о покушении на журналисток. Как сообщил источник «Осторожно, новости», в СК связали задержание троих человек с деятельностью неонацистской группировки «Параграф-88». Сотрудники правоохранительных органов задержали их еще в мае, тогда подозреваемым вменяли лишь хулиганство.

Ранее в офисе Зеленского прокомментировали сообщения о покушении на Симоньян и Собчак.