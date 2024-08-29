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Российские таможенники пресекли контрабанду государственных наград на 800 тыс. рублей

Самарские таможенники пресекли контрабанду госнаград Финляндии и Румынии

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ФТС России

В Самарской области таможенники пресекли контрабанду государственных наград, которые из Чехии и Эстонии заказал 56-летний житель Орска. Об этом сообщил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Telegram-канале ведомства.

Получателя ценной посылки задержали в одном из почтовых отделений. Внутри коробки было свыше 90 предметов времен Советско-финляндской войны (1939-1940 гг.). Среди них правоохранители нашли финские ордена, предметы отличия, например, Ладожскую медаль, Лапландский крест и другие.

«Экспертиза подтвердила, что все изъятые предметы – подлинные государственные награды Финляндии и Румынии, которые вручались за военные заслуги. Они признаны культурными ценностями», — рассказали в ФТС.

Стоимость наград специалисты оценили в 800 тыс. рублей.

В отношении гражданина РФ возбуждено уголовное дело, мужчине грозит наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного млн рублей.

Ранее россиянин пытался ввезти из Китая драгоценности на 8 млн рублей и попался таможенникам.

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