Канал продажи шпионских ручек, часов и игрушек накрыли в Москве

В Москве полицейские пресекли торговлю шпионским оборудованием под видом ручек, часов, флеш-накопителей и других вещей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в торговле вещами, предназначенными для негласного получения информации. По версии правоохранителей, видеозаписывающая аппаратура, замаскированная под ручки, часы, сетевые адаптеры, пауэрбанки и игрушки, а также диктофоны, спрятанные во флеш-накопителях, поступали в страну из-за рубежа. В ходе обысков было изъято более 3 тысяч электронных устройств, их направили на экспертизу.

У подозреваемого не было специальной лицензии и разрешительных документов. Стражи порядка считают, что он сбывал нелегальный шпионский товар на маркетплейсах и в торговых павильонах на западе столицы. Возбуждено уголовное дело. Отмечается, что фигурант ранее был судим за аналогичное преступление.

Ранее учителей, торговавших наркотиками в Москве, отправили в колонию.