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Губернатор Ямала завершил свой десятидневный автопробег по региону «Честный маршрут»

Глава ЯНАО Артюхов провел более 20 встреч с жителями региона

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Пресс-служба губернатора Ямала

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов завершил свой шестой по счету автопробег «Честный маршрут», во время которого посетил шесть городов, пять удаленных районов и поселков, чтобы провести встречи с жителями. Об этом сообщила пресс-служба главы субъекта.

Поездка продолжалась 10 дней. В каждом населенном пункте, который посещал губернатор, он лично осматривал строительство социальных объектов и оценивал проведение ремонтных работ. По итогам глава региона дал свыше 160 поручений муниципальным и окружным структурам.

Во время шестого «Честного маршрута» состоялось более 20 встреч, которые посетили свыше 9 тыс. человек. Это почти вдвое больше по сравнению с прошлым годом.
Особое внимание Дмитрий Артюхов уделил общению с участниками СВО и их семьями. Массовые встречи прошли в Ноябрьске и Новом Уренгое.

Были приняты значимые решения: теперь члены семей военнослужащих из Ямала — супруги или родители — смогут сопровождать их в санатории на реабилитации. Номинал сертификата на оздоровление увеличат со 120 до 150 тыс. рублей на человека. Таким образом, в распоряжении семьи военнослужащего будет 300 тыс. рублей.

Кроме того, Артюхов одобрил расширение программы региональной помощи по жилью, теперь выплату в 500 тыс. рублей можно использовать для приобретения недвижимости на вторичном рынке. Также было решено увеличить компенсацию за проезд военнослужащих в отпуск и обратно с 30 до 50 тыс. рублей.

Ямальский пакет мер поддержки увеличится до 60 пунктов.

Также Артюхов пообщался с молодежью в Ноябрьске, в Губкинском — с поисковиками и волонтерами, в Муравленко — с советниками по воспитанию, в Тарко-Сале — с родителями особенных детей, в Новом Уренгое — с педагогами и молодыми семьями. Предложения, высказанные на встречах, лягут в основу региональных изменений.
Дмитрий Артюхов отметил, что честный маршрут стал уже доброй традицией.

«То, о чем мы мечтали еще на первых маршрутах, о чем мы договаривались несколько лет назад, сегодня уже режем ленточки — открываем новые школы, спортивные объекты. Ямал активно развивается, и те проблемы, которые были острыми еще совсем недавно, сегодня практически не звучат», — сказал Артюхов.

Он уточнил, что речь идет о строительстве социальных объектов и ремонта дорог.

«Люди понимают, что если еще чего-то нет, то вопрос будет решен», — заключил губернатор.

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