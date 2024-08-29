Пьяный москвич размахивал саблей, пытаясь очаровать незнакомку, но попал в полицию

В Москве прохожие задержали мужчину, который размахивал саблей и угрожал людям во дворе жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по Пятницкому шоссе, по улице разгуливал нетрезвый мужчина с саблей. В какой-то момент злоумышленник достал холодное оружие из ножен и начал размахивать им, угрожая прохожим.

Очевидцы смогли скрутить дебошира и передать его наряду полиции, задержанным оказался 56-летний житель района Митино. Он объяснил, что таким странным образом пытался познакомиться с девушкой. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Челябинске неадекватный мужчина с лопатой бросался на случайных прохожих. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира. Мужчину доставили в отдел полиции, туда также вызвали бригаду врачей. Бросавшегося на людей агрессора доставили в медицинское учреждение.

Ранее неадекват с ножом бросался на машины и попытался угнать одну из них в Магнитогорске.