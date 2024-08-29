Пациент умер в частной клинике Петербурга во время удаления миндалин

Молодой мужчина скончался во время процедуры по удалению миндалин в одной из частных клиник Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в «СМ-Клинике» на Дунайском проспекте, в полицию о несчастном случае сообщили сотрудники медицинского учреждения. По предварительной информации, 20-летнему мужчине проводили операцию по удалению миндалин, он скончался во время хирургического вмешательства.

Тело направлено в морг для установления причин смерти. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что СК Твери выясняет обстоятельства инцидента в стоматологической клинике, трехлетняя девочка была госпитализирована после наркоза, введенного дантистом. Несмотря на все усилия врачей, спасти ребенка не удалось. По факту гибели малолетней возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее врач уронила пациентке стоматологическую отвертку в горло.