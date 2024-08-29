На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря началась на Земле этой ночью, ее интенсивность средняя. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Второй день подряд наша планета начинает с магнитной бури. Сегодня, 29 августа, после трех часов ночи по московскому времени, значение индекса Кр, отражающего уровень возмущений геомагнитного поля, превысило отметку в 5 единиц, что говорит о начале магнитной бури», — написал синоптик.

Ее интенсивность колеблется между слабой и средней, класса G1-G2. Ожидается, что более интенсивной магнитная буря не станет и прекратится в ближайшие часы, подчеркнул Леус.

Специалист «Фобоса» также рассказал, что столичный регион в четверг окажется под влиянием барического максимума, центр которого в середине дня расположится над Новгородской областью. Температура воздуха вновь превысит климатическую норму на 5-6℃.

В Москве воздух нагреется до +27℃, в Подмосковье — до +28℃. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст., что выше нормы.

Накануне ученые предупреждали, что магнитная буря грозит метеозависимым россиянам головной болью и обмороками.

Ранее появились кадры суперлуния над Россией.