В суде начнутся слушания по делу о поставках Минобороны китайских телефонов

Судебные слушания по уголовному делу бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для Минобороны, начнутся в Таганском суде Москвы 3 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

По версии следствия, в период 2014-2023 годов Минобороны заключило контракт с пермским заводом «Телта» на поставку телефонных аппаратов. Однако впоследствии в военном ведомстве посчитали, что предприятие не изготовило трубки самостоятельно, а закупило их в Китае, выдав за собственную продукцию. В результате этого, как полагает обвинение, фигуранты получили прибыль в размере 33 миллиона рублей.

Четверым подсудимым предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения.

По делу проходят бывшие замгендиректора по производству и сбыту завода «Телта» Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, акционер завода Игорь Морозов и ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Они были заключены под стражу в июле 2023 года.

Ранее в Сибири бывшему главе города вынесли приговор за взятку.