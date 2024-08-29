Представители Telegram годами не проверяли почту, куда приходили судебные повестки

Судебные повестки и ордера, которые власти отправляли Telegram, скапливались на редко проверяемой электронной почте мессенджера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Павлу Дурову.

Источник заявил, что представители платформы несколько лет игнорировали обращения властей.. Прокурор Парижа Лор Беккуо сказал, что со стороны Telegram последовало «почти полное отсутствие реакции на судебные требования».

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Дуров пока не внес залог в размере €5 млн.