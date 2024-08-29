Дуров пока не внес залог в размере €5 млн

Основатель Telegram Павел Дуров еще не внес залог в размере €5 млн, но скоро сделает это. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Давид-Оливье Камински, слова которого передает РИА Новости.

«Да, залог будет внесен в ближайшее время», — заявил адвокат.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что МИД Франции выступал против присвоения гражданства Дурову в 2021 году.