В Москве сократилось предложение новостроек комфорт-класса

За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%. В бизнес-классе показатель почти не изменился (+0,3%) — вывод новых проектов в этом сегменте сопровождался вымыванием существующего предложения на фоне спроса, который оставался достаточно высоким в течение первого полугодия. Это показало исследование OPENCITY, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что в этот период именно в бизнес-классе предложение пополнялось новыми проектами и корпусами активнее всего, тогда как рост экспозиции комфорт-класса уступил даже показателям верхнего ценового сегмента рынка.

Предложение новостроек премиум-класса за год увеличилось на 29%, элитного сегмента — на 10,4%. Спрос на новостройки этого ценового сегмента устойчив, но в силу ценовой категории сделок с премиальными и элитными ЖК заключается меньше, чем в бизнес-классе, который, исходя из темпов продаж в первом полугодии 2024 года, уже можно отнести к массовому спросу.

Если же смотреть по рынку в целом, за год объем предложения незначительно сократился — на 2,2%.

«Что касается роста предложения комфорт-класса, это происходит на фоне спада спроса после завершения ипотечной госпрограммы под 8% и повышения адресности других льготных ипотечных программ», — комментирует Евгений Дружинин, основатель компании OPENCITY.

«Объемы вывода на рынок нового предложения в бизнес-классе превышают комфорт-класс в силу того, что девелоперы видят большой потенциал сегмента в столице. Во-первых, он менее зависим от ипотечных условий, которые были серьезно ужесточены в 2024 году. Во-вторых, бизнес-сегмент становится все более интересным аудитории за счет своих продуктовых характеристик: повышенного качества отделки, благоустройства и насыщенности общественных пространств», — отметил Дмитрий Железнов, главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС».

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