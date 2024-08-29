Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве сократилось предложение новостроек комфорт-класса

За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За год предложение новостроек комфорт-класса в Москве сократилось на 10,5%. В бизнес-классе показатель почти не изменился (+0,3%) — вывод новых проектов в этом сегменте сопровождался вымыванием существующего предложения на фоне спроса, который оставался достаточно высоким в течение первого полугодия. Это показало исследование OPENCITY, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что в этот период именно в бизнес-классе предложение пополнялось новыми проектами и корпусами активнее всего, тогда как рост экспозиции комфорт-класса уступил даже показателям верхнего ценового сегмента рынка.

Предложение новостроек премиум-класса за год увеличилось на 29%, элитного сегмента — на 10,4%. Спрос на новостройки этого ценового сегмента устойчив, но в силу ценовой категории сделок с премиальными и элитными ЖК заключается меньше, чем в бизнес-классе, который, исходя из темпов продаж в первом полугодии 2024 года, уже можно отнести к массовому спросу.

Если же смотреть по рынку в целом, за год объем предложения незначительно сократился — на 2,2%.

«Что касается роста предложения комфорт-класса, это происходит на фоне спада спроса после завершения ипотечной госпрограммы под 8% и повышения адресности других льготных ипотечных программ», — комментирует Евгений Дружинин, основатель компании OPENCITY.

«Объемы вывода на рынок нового предложения в бизнес-классе превышают комфорт-класс в силу того, что девелоперы видят большой потенциал сегмента в столице. Во-первых, он менее зависим от ипотечных условий, которые были серьезно ужесточены в 2024 году. Во-вторых, бизнес-сегмент становится все более интересным аудитории за счет своих продуктовых характеристик: повышенного качества отделки, благоустройства и насыщенности общественных пространств», — отметил Дмитрий Железнов, главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС».

Ранее выяснилось, что для большинства россиян важно наличие детской инфраструктуры при выборе места жительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами