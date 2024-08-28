У здания суда в Париже заметили мужчину с плакатом «Дуров, верни стену»

Около здания суда в Париже, где слушается дело основателя Telegram Павла Дурова, заметили мужчину с плакатом «Дуров, верни нам стену», сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Двое молодых людей развернули плакаты у суда и попытались устроить пикет, но их увела полиция.

По последним данным, основатель Telegram находится у судьи в Париже, который может принять решение о предъявлении ему обвинения.

Основателя Telegram задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Франция запросила информацию об издевательстве Дурова над своим ребенком.