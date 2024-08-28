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Двух подозреваемых во взяточничестве инспекторов ГИБДД Москвы арестовали

В Москве арестовали двух инспекторов ГИБДД, подозреваемых в получении взятки

Таганский районный суд Москвы заключил под стражу инспекторов ГИБДД Константина Комарова и Игоря Самохина, которых подозревают в получении взятки. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Суд избрал Комарову К. Н., Самохину И. В. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 27 октября 2024 года», — говорится в сообщении.

12 августа стало известно, что в Санкт-Петербурге свыше 50 автошкол были замешаны в коррупционной схеме. По версии полиции, представители более 50 обучающих организаций в сфере дорожного движения Северной столицы передавали деньги сотрудникам регистрационного подразделения Госавтоинспекции за содействие в сдаче квалифицированных экзаменов на водительские права.

В апреле приговор вынесли инспектору ГИБДД из Челябинской области, который брал взятки с учеников автошколы. Его приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области экс-главе Усть-Кута вынесли приговор за взятку.

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