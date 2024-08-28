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В Подмосковье пассажиры отказались платить за поездку и ударили таксиста ножом в шею

В Балашихе поймали молодых людей, которые изрезали таксиста ножом после поездки

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Двое приезжих напали на таксиста с ножом в Балашихе, сообщает следственное управление СКР по Московской области.

В ночь на 24 августа мужчину с проникающей раной шеи обнаружили в автомобиле такси, стоящем посреди проезжей части на Советской улице. Водитель успел сообщить, что пострадал от рук молодых пассажиров, и был госпитализирован. Сейчас потерпевший остается в больнице в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Нападавших, которыми оказались 19-летний житель Самары и 23-летний житель Брянска, вскоре поймали. Как выяснилось, приятели приехали в Балашиху на такси из Москвы, но под конец поездки платить отказались и несколько раз ударили водителя ножом. Тот оказал сопротивление и выбил лезвие у злоумышленника, после чего мужчины скрылись.

Возбуждено уголовное дело, в ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Калининграде таксист попал в ДТП и разбил машину из-за нападения пьяных пассажиров.

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