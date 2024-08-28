Россиянин лишился 7,8 млн рублей после просмотра рекламы в приложении

Житель Республики Коми приехал к дочери в Вологодскую область и, посмотрев рекламу во время игры на телефоне, потерял почти восемь миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Вологодской области.

Житель Инты перешел по рекламе международной биржи, которая предлагала заработок на инвестициях и заполнил заявку. После этого с ним связались сотрудники компании и помогли установить приложение.

Изначально россиянин инвестировал свои накопления в размере четырех миллионов рублей. Еще около двух миллионов позже он взял у друга в долг.

Спустя некоторое время мужчина решил снять сумму, но ему сообщили, что для этого нужно внести еще $10 000 и пострадавший оформил кредит. Позже ему заявили, что необходимо найти доверенное лицо и он обратился к сестре, но средств не получил. Всего он «инвестировал» 7,8 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере. Сейчас аферистов ищут.

Ранее россиянка отдала аферистам 10 млн рублей, которые должна была потратить на лекарства.